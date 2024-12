Dino arquiva inquérito contra Renan por suposto desvio em fundo de pensão

O ministro acolheu os pedidos, e enviou o processo à Justiça do Distrito Federal, onde as apurações continuarão. A investigação começou com um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) que apontou movimentações milionárias incompatíveis com o faturamento do lobista Milton Lyra, ligado ao emedebista.

A defesa de Calheiros argumentou que o inquérito já havia sido prorrogado 14 vezes, sem provas que conectassem o senador ao caso. Em outubro, Dino deu 90 dias para a PF concluir as investigações.