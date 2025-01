Preso por interferir em eleições, ex-diretor da PRF assume secretaria em SC

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal preso por suspeita de interferir nas eleições presidenciais de 2022, assumiu na segunda-feira (6) o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José, município de Santa Catarina.

O que aconteceu

Nomeação entrou em vigor no dia em que foi divulgada no Diário Oficial do Município. O prefeito reeleito de São José, Orvino Ávila (PSD), assina o documento.

Prefeito é próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nas redes sociais, há uma foto publicada em setembro de 2024 na qual Ávila qualifica Bolsonaro como o "maior presidente da história desse país". Em vídeo divulgado em julho do ano passado, o prefeito aparece ao lado de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal e filho do ex-presidente.