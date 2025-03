CVM investiga três ministros com cargos em conselho de empresa, diz jornal

Lei estabelece que pessoas com cargos na administração pública federal só podem exercer atividade em empresa privada com autorização da Comissão de Ética Pública. Depois do ofício da CVM à Tupy, a CEP deu parecer favorável aos ministros. O entendimento do presidente do colegiado, Manoel Caetano Ferreira Filho, ainda deve ser referendada pelos demais integrantes da comissão.

Presidente da Comissão de Ética considerou que indicação de ministros ao conselho é legítima. Segundo ele, com os ministros no conselho, a União tem "representação qualificada e vinculada ao interesse público nesses órgãos de governança, contribuindo para a supervisão estratégica e para a proteção do patrimônio estatal".

Em reunião na próxima segunda-feira, CEP decide se abre processo contra ministros por violação ética. Caso a comissão decida que houve irregularidade, ministros podem ser punidos com "censura ética" por três anos, uma espécie de mancha no currículo dos servidores públicos.

Tupy é empresa privada, mas tem estatais como principais acionistas. Além da BNDESPar, os fundos de pensão do Banco do Brasil (Previ) e da Petrobras (Petros) também tem participação sobre a metalúrgica.

Ao Estadão, a Tupy disse que eleição de membros do conselho se baseia em "autodeclaração do candidato sobre o cumprimento da legislação aplicável". Os ministros também disseram ao jornal que se submeteram a um processo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que não identificou risco de conflito de interesses. O UOL tenta contato com a empresa, os ministros e com o Conselho de Ética da Presidência. Caso haja resposta, o texto será atualizado.