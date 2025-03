Celebrar decadência óbvia de Bolsonaro pode ser uma ilusão, diz historiador

'Celebrar' a decadência óbvia do bolsonarismo pode ser uma ilusão. O desaparecimento ou o esmaecimento da figura do Bolsonaro da cena política permitirá à direita e à extrema direita um movimento novo, que pode ser muito positivo para elas a médio e longo prazo: libertar-se da tutela do Bolsonaro.

Bolsonaro é absolutamente um político devorador de todos os outros. Não tem consideração por ninguém que esteja próximo a ele e que não seja ele ou a própria família. O campo político que foi mais prejudicado no Brasil pela exuberância do bolsonarismo entre 2018 e 2021 foi o da direita, o do conservadorismo.

Eles foram canibalizados pela extrema direita bolsonarista e praticamente desapareceram. Com o enfraquecimento da figura do Bolsonaro, a tendência é que a direita e o conservadorismo se fortaleçam, porque estarão livres do ímã Jair Messias Bolsonaro. João Cezar de Castro Rocha, escritor e historiador

Para Rocha, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) desponta como o principal nome da direita, cujo projeto político para 2026 reside em fortalecer sua presença no Senado.

Tarcísio se comportou da maneira como precisa fazer. Ele continuará afirmando até os 45 minutos do segundo tempo que o presidente será Bolsonaro. Ele o faz porque é a maneira mais segura de herdar os espólios do Bolsonaro. Mas ainda tenha dúvidas se Tarcísio arriscará nas eleições de 2026 abrindo mão da reeleição em São Paulo, que parece muito certa para ele. Ele só o fará se houver indícios muito claros de uma decadência real do governo Lula.