Senado confirma projeto que 'ressuscita' R$ 4,6 bi em emendas canceladas

Projeto autoriza gastar recursos de emendas de comissão, de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, e RP2, uma modalidade do Executivo. No fim de 2024, R$ 4,6 bilhões em restos a pagar de 2020, 2021 e 2022 foram cancelados.

Como funcionam os 'restos'. Segundo as regras orçamentárias, o governo usa o orçamento do ano corrente para fazer empenhos — um ato que reserva o pagamento para uma determinada finalidade, como uma obra. Quando a obra avança, o dinheiro sai do caixa.

Os empenhos que não foram liquidados se transformam em "restos a pagar". Eles podem ser pagos no ano seguinte, mas em um prazo de mais um ano.

Esses restos são pagos conforme os empenhos anteriores. Se uma construtora recebeu um empenho de R$ 1 milhão, só ela poderá ser paga em R$ 1 milhão.

Ressuscitadas. Os valores foram cancelados no final do ano passado, já que perderam a validade, mas agora o governo poderá pagar o que já foi empenhado (reservado para pagamento). A prorrogação dos pagamento é válida para obras em processo licitatório em andamento ou convênio com cláusula que permite a suspensão ou adiamento do contrato até que as pendências da obra sejam resolvidas.

Alcolumbre é quem mais ganhou com o projeto. Como mostrou o UOL, o principal beneficiado pelo projeto é o senador Davi Alcolumbre, que tem convênios indicados por ele mesmo entre as verbas canceladas. O Amapá é o estado com o maior volume de investimentos.