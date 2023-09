Oito feridos em acidente durante 'Oktoberfest' em Munique

O acidente ocorreu na "Höllenblitz" (Relâmpago no inferno), uma montanha-russa coberta. As causas do acidente devem ser esclarecidas por especialistas.

A capital da Baviera espera receber cerca de seis milhões de visitantes durante a "Oktoberfest", que termina no dia 3 de outubro.

Esta festa com cerveja e trajes tradicionais gera cerca de 1,2 bilhão de dólares (4,86 bilhões de reais) em lucros.

