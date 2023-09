Pontos-chave sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil

- Como estas reservas ajudam o meio ambiente? -

De acordo com a ciência, as reservas indígenas ajudam a preservar o meio ambiente.

Um estudo do Instituto de Recursos Mundiais (WRI) e da consultoria Climate Focus concluiu, em março de 2022, que as reservas florestais dos povos originários no Brasil, na Colômbia, no México e no Peru "capturam mais que o dobro de carbono que as não indígenas".

Isso se deve às práticas tradicionais e sustentáveis desses povos, e ao fato de que, em grande parte, são áreas de floresta virgem, segundo a pesquisa.

Os benefícios de delimitar territórios indígenas também podem ser observados em outros biomas, como na Mata Atlântica do litoral brasileiro, segundo outro estudo publicado em janeiro pela revista científica britânica PNAS Nexus.