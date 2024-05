'Esmolaria' católica: de onde saem os R$ 550 mil doados pelo papa ao RS?

O Papa Francisco doou 100 mil euros (R$ 550 mil) para auxiliar no atendimento às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O valor será repassado para o Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que abrange todo o estado, e chega por meio da Esmolaria Apostólica, um órgão da Igreja Católica que cuida de doações do pontífice.

"Fomos informados através da Nunciatura Apostólica de que o Santo Padre destinou um valor substancial, através da Esmolaria Apostólica, para auxílio dos desabrigados", disse o arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, dom Jaime Spengler.

No domingo (5), Francisco já havia manifestado sua solidariedade aos afetados pelas fortes chuvas no Sul. "Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas", disse.