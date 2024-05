Polícia acha depósito com produtos furtados de casas e comércios no RS

#1DIN_Denarc localiza, durante patrulhamento Náutico realizado na zona norte de Porto Alegre, depósito de armazenamento de produtos furtados de residências e estabelecimentos comerciais. pic.twitter.com/iBLYBu8KaF -- Polícia Civil do RS (@policiacivilrs) May 11, 2024

Saques se intensificam no estado. Desde o início dos fortes temporais que atingem o Rio Grande do Sul, criminosos têm aproveitado a saída de moradores das residências para realizar saques. Estabelecimentos comerciais também têm sido violados em diversas cidades — na capital Porto Alegre, uma loja de itens do Grêmio foi invadida e saqueada.

Em Canoas, um dos municípios mais atingidos, ladrões roubam até barcos e jet skis. Os criminosos fingem necessitar de ajuda para resgate, mas quando o socorro se aproxima, na maioria das vezes de voluntários, eles roubam os veículos.

Saques impedem saída de moradores. Devido ao medo de terem seus bens pessoais furtados, muito moradores hesitam em deixar seus imóveis e irem para abrigos das prefeituras.

Policial disse não ter como combater os saques. Ao UOL, um agente que atua na linha de frente dos resgates disse que os criminosos têm agido de forma "generalizada", o que dificulta a ação da polícia, que está concentrada em salvar vidas.

Chuvas no RS já afetaram quase 2 milhões

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 1.951.402. Ao menos 339.928 pessoas ficaram desalojadas e 71.409 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada no início da noite desta sexta-feira (10) pela Defesa Civil.