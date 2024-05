Diretor da PRF critica fake news sobre o RS: 'Tem prejudicado o trabalho'

O diretor-executivo da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Alberto Raposo, disse que a disseminação de fake news relacionadas às enchentes no Rio Grande do Sul têm atrapalhado a atuação das autoridades no resgate das pessoas.

O que aconteceu

Raposo afirmou que a propagação de inverdade atrapalham "bastante" a atuação das autoridades no estado. "A PRF é aliada de todos que estejam voltados a fazer trabalho humanitário no Rio Grande do Sul. Vamos combater essas fake news porque elas têm prejudicado muito o trabalho das autoridades, onde a gente tem que muitas vezes concentrar esforços para combater as informações falsas, no momento em que a gente estaria com a necessidade de resgatar vidas e salvar pessoas", declarou em entrevista à CNN Brasil.

Autoridades estão disponíveis para esclarecer as dúvidas da população, afirmou Alberto. O diretor da PRF também destacou que todos que estão no Rio Grande do Sul "estão comprometidos com a restauração e com o bem-estar do estado" para "restabelecer a normalidade".