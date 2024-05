Deputados espalham fake news sobre RS no plenário da Câmara

Brigada Militar do RS desmentiu a alegação sobre documentação de pilotos e barcos. Há registros de desmentidos do governo do RS nas redes sobre o assunto desde o dia 5 de maio. No site oficial do governo do estado (aqui), no Twitter da Brigada Militar (aqui) e também no Instagram (aqui). O coronel Douglas Soares, subcomandante geral da Brigada Militar, afirmou em um vídeo no Instagram que a corporação não está verificando nenhum tipo de autorização para pilotar embarcação (veja abaixo).

Multas e notas fiscais. Não é verdade que autoridades estavam barrando caminhões com donativos por exigência de nota fiscal. Confira na checagem do Projeto Comprova (aqui). Houve, sim, registro de multa por excesso de peso no posto de fiscalização de Araranguá (SC), o que foi mostrado em reportagem do SBT. No entanto, a ANTT disse que as autuações —que foram seis no total— serão anuladas (leia aqui).

Fake news sobre clínica supostamente fechada

Vigilância Sanitária do RS não fechou clínica. O deputado Paulo Bilynksyj (PL-SP) afirmou que uma clínica médica que atendia as pessoas gratuitamente teria sido fechada pela Vigilância Sanitária. O deputado não disse, no entanto, em qual cidade exatamente o fato teria acontecido. Ao UOL Confere, o governo do RS disse que a Secretaria Estadual de Saúde recebeu denúncias e a Vigilância Sanitária da cidade de Alvorada (RS) fez uma fiscalização em um estabelecimento, mas ele não foi fechado. "A Vigilância Sanitária informa que nenhuma clínica foi fechada por essa razão no Rio Grande do Sul", diz o governo do RS.

Deputado Paulo Bilynksyj em sessão da Câmara no dia 08.mai.2024 Imagem: Reprodução/Youtube Câmara