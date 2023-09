Ufólogo diz ter exames médicos que comprovam descoberta de múmias de aliens

A exibição dos alegados alienígenas foi questionada por cientistas, acadêmicos e arqueólogos, que argumentaram que os cadáveres eram "humanoides demais" para serem genuínos.

Após os resultados, os cientistas concluíram que os supostos alienígenas, com cerca de 60 centímetros, eram formados por um único esqueleto. Além disso, os corpos não foram montados com "objetos humanos", segundo afirmou José Zalce Benitez, diretor do Instituto de Pesquisa em Ciências da Saúde, durante a live realizada no YouTube.

A equipe descobriu ainda que um deles "estava intacto, era biológico e estava em gestação", afirmou Benitez, apontando na radiografia para os caroços encontrados dentro do abdômen de um dos cadáveres, que poderiam ser óvulos.

Segundo Benitez, "esses corpos não têm qualquer relação com os seres humanos".

Foi uma oportunidade única na história. Estes corpos não são montados. E eles guardam uma relação em sua estrutura que comprovam que em algum momento tiveram vida. Estamos diante de um ser, um espécime, com tantas diferenças e particularidades que vale a pena aprofundarmos os estudos. São seres únicos, biológicos, orgânicos.

José Zalce Benitez, diretor do Instituto de Pesquisa em Ciências da Saúde

Relembre o caso

Em uma apresentação na Câmara dos Deputados do México, o ufólogo e jornalista Jaime Maussan revelou restos mumificados encontrados no Peru e alegou serem de criaturas extraterrestres.