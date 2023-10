Governo Federal anuncia medidas para conter escalada de violência na Bahia e no Rio

O estado receberá 20 milhões de reais em recursos adicionais do Fundo Nacional de Segurança Pública para a compra de viaturas, equipamentos de inteligência e armas não letais, anunciou Dino.

Ao ser perguntado sobre o aumento da letalidade policial em um estado governado pelo PT do presidente Lula, o ministro disse que o governo "lamenta que o uso da força tenha levado a dezenas de vítimas" nas últimas semanas.

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, foi criticado há alguns dias por afirmar que na Bahia "não se enfrenta o crime organizado com fuzil com rosas".

No caso do Rio de Janeiro, o Governo Federal autorizou o envio de 300 agentes e 50 veículos da Força Nacional para dar apoio à polícia do estado. Além da Força Nacional, haverá também a mobilização de 270 policiais da Polícia Rodoviária Federal, 22 carros blindados, um veículo de resgate e um helicóptero.

Tanto as medidas para a Bahia como para o Rio fazem parte do Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas, no qual o governo pretende investir 900 milhões de reais nos próximos três anos.

No último fim de semana, houve toque de recolher e confronto armado em uma favela no bairro de Anchieta, zona norte do Rio.