Grupo Wagner comprou satélites - e isso pode indicar traição chinesa a Putin

Segundo uma fonte de segurança europeia, algumas destas imagens ajudaram-no, inclusive, a se preparar para seu motim em junho, a maior ameaça que o presidente russo, Vladimir Putin, enfrentou em duas décadas no poder.

E levanta uma dúvida: o que a China sabia sobre os projetos do grupo Wagner contra seu aliado russo?

De acordo com um contrato comercial redigido em inglês e russo e assinado em 15 de novembro de 2022, a empresa Beijing Yunze Technology Co. Ltd vendeu, por 235 milhões de iuanes (em torno de 31 milhões de dólares, ou 164 milhões de reais, na cotação da época) a Nika-Frut, uma empresa da galáxia Prigozhin, dois satélites de observação de altíssima resolução (75 cm) pertencentes ao gigante chinês do setor espacial Chang Guang Satellite Technology (CGST).

O acordo também prevê o fornecimento de imagens da constelação CGST, mediante solicitação. Segundo a fonte de segurança europeia, isso permitiu ao Wagner obter imagens da Ucrânia e da África (Líbia, Sudão, República Centro-Africana e Mali, por exemplo), onde operam seus mercenários.

Um motim em formação

A empresa russa chegou a encomendar cerca de 80 imagens do território russo no final de maio de 2023, especificamente do trajeto entre a fronteira ucraniana e Moscou que os mercenários percorreram no mês seguinte durante seu breve motim, segundo esta fonte.