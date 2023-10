Israel teria recebido alerta 3 dias antes do ataque do Hamas, diz deputado dos EUA

O Egito alertou Israel sobre os riscos de uma possível violência "três dias" antes do ataque do Hamas, disse o congressista americano Michael McCaul, chefe do Comitê de Relações Exteriores da Câmara de Representantes, nesta quarta-feira (11).

"Sabemos que o Egito avisou os israelenses três dias antes que um evento semelhante poderia ocorrer", disse ele após uma reunião perante o Congresso dos EUA.

"Foi dado um aviso, a questão é saber a que nível", acrescentou o influente legislador.