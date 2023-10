Banco Mundial faz alerta sobre rombo econômico 'grave' por consequência da guerra Israel-Hamas

Lideranças do grupo islamita palestino Hamas lançaram uma ofensiva contra Israel em 7 de outubro e 1.400 pessoas foram mortas, segundo autoridades israelenses, além de contabilizar mais de 220 reféns. Nas retaliações de Israel em Gaza, mais de 5.700 mortes foram registradas.

A inovação e a transformação econômica, que eram os temas desta edição do fórum, foram ofuscadas pela guerra.

Larry Fink, CEO do gigante de gestão BlackRock, afirmou que "se esses problemas não forem resolvidos, provavelmente significará mais terrorismo global, mais insegurança, mais medo e menos esperança".

"E quando há menos esperança, vemos contrações em nossas economias", afirmou.

Jane Fraser, CEO do Citi, disse que "é difícil não ser um pouco pessimista".

Mais de 6.000 dirigentes estão inscritos para o evento de três dias, que incluirá diretores dos maiores bancos do mundo e os presidentes da Coreia do Sul, Quênia e Ruanda, de acordo com os organizadores.