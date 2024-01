Huthis reivindicam ataque contra navio de carga dos EUA diante da costa do Iêmen

A empresa afirmou que o navio não está vinculado a Israel, mas foi alvejado "em resposta aos ataques militares dos EUA contra as posições huthis no Iêmen".

O Exército dos EUA afirmou ter "derrubado [...] um míssil balístico antinavio disparado em direção às rotas marítimas ao sul do Mar Vermelho", que caiu em território iemenita.

Em resposta aos ataques no Mar Vermelho, as forças americanas e britânicas bombardearam posições huthis no Iêmen na sexta-feira. O grupo rebelde prosseguiu com os ataques, apesar dos bombardeios.

O Exército dos EUA anunciou no domingo que derrubou um míssil de cruzeiro que tinha como alvo um destróier no sul do Mar Vermelho.

