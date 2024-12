Quatro menores desaparecidos e 16 militares equatorianos sob investigação

As versões conflitantes entre o governo, as autoridades, as organizações de direitos humanos e as famílias criam um manto de dúvidas em um país atingido pela violência e sob pressão militar contra as gangues de narcotráfico.

Veja a seguir o que se sabe sobre o caso.

- Desaparecimento forçado -

Saúl Arboleda, Steven Medina e os irmãos Josué e Ismael Arroyo saíram para jogar uma partida de futebol no sul de Guayaquil em 8 de dezembro e nunca mais voltaram.

Naquela noite, um estranho entrou em contato com a família Arroyo e colocou Ismael ao telefone. Seu pai relatou essa ligação à imprensa.

Os militares "saíram como loucos, nos perseguiram, dispararam tiros para o alto, nos agrediram e nos deixaram presos", disse o jovem, de acordo com a versão de Luis Arroyo.