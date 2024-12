Tarcísio reajusta tarifa de metrô e trens de R$ 5 para R$ 5,20 a partir de 6 de janeiro

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira um reajuste na tarifa básica dos trens e metrô de R$ 5,00 para R$ 5,20 a partir do próximo dia 6 de janeiro. É o segundo reajuste feito durante a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), sendo o primeiro de R$ 4,40 para R$ 5,00 no fim de 2023. Ainda assim, as gratuidades existentes serão mantidas, diz o governo estadual.

De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) do Estado, trata-se de uma medida necessária para assegurar a eficiência e segurança, visando à sustentabilidade financeira do transporte público. Além disso, a receita adicional deve ser reinvestida em modernização e expansão da infraestrutura, segundo o órgão.

Mais cedo, a Prefeitura de São Paulo também anunciou aumento de R$ 4,40 para R$ 5 em 6 de janeiro. Ambas as gestões defendem os valores atualizados, alegando que o aumento é inferior à correção da inflação.