EUA derrubam drones de rebeldes houthis e atacam base no Iêmen

As forças dos Estados Unidos anunciaram que derrubaram 10 drones e um míssil lançados pelos rebeldes houthis no Iêmen, atacaram uma estação de controle neste país e destruíram três drones iranianos.

Os rebeldes houthis iniciaram em novembro uma campanha de ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho, em tese apenas contra embarcações vinculadas a Israel, como resposta à guerra na Faixa de Gaza.

As forças americanas e britânicas responderam com bombardeios contra posições houthis no Iêmen, o que levou os rebeldes a declarar que interesses dos dois países também eram alvos.