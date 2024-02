Grupo Estado Islâmico reivindica explosões que mataram 28 no Paquistão

Ao menos 28 pessoas morreram nesta quarta-feira (7) no Paquistão em duas explosões, reivindicadas pelo grupo Estado Islâmico (EI), perto de comitês de campanha de candidatos no sudoeste do país, um dia antes das eleições legislativas e provinciais, anunciaram as autoridades.

As eleições foram marcadas pela violência e por acusações de manipulação após a detenção do ex-primeiro-ministro e vencedor do pleito em 2018, Imran Khan, que foi destituído do posto de chefe de Governo pelo Parlamento em 2022 em uma moção de censura.

"O objetivo das explosões de hoje era sabotar as eleições", declarou Jan Achakzai, ministro da Informação da província do Baluchistão, onde aconteceram os ataques.