'Sob pressão': por que tigre do Himalaia se aventura a viver cada vez mais no alto

O tigre do Himalaia, que normalmente habita em altitudes médias e baixas, está se aventurando cada vez mais a viver em altitudes de quase 4.000 metros, devido à pressão humana e às mudanças climáticas, indicaram pesquisadores indianos.

Câmeras fotográficas instaladas em Sikkim, no Himalaia indiano, forneceram "muitas imagens" dos felinos em alturas que chegam a até 3.966 metros, revelou o Instituto de Vida Selvagem da Índia (WII), que pesquisa esses animais.

Ao contrário do leopardo-das-neves, que vive naturalmente em grandes altitudes, os tigres-de-bengala preferem, a princípio, as florestas dos vales nas partes mais baixas, destacou o diretor de pesquisa do WII, Qamar Qureishi.