'Inspira esperança': foto de urso polar dormindo em cama de gelo é premiada

A foto de um urso polar cochilando em um iceberg foi a vencedora do prêmio Wildlife Photographer of the Year People`s Choice. O clique foi feito por uma fotógrafa britânica amadora chamada Nima Sarikhani na Noruega.

O que aconteceu

Votação foi feita pelo público. A fotografia nomeada "Ice Bed" (cama de gelo) levou o primeiro lugar do prêmio escolhido pelo público depois de receber mais de 75 mil votos, de acordo com os organizadores —um número recorde para a competição.

Foto tirada em território norueguês. Segundo a fotógrafa, a cena despertou "fortes emoções" entre os que presenciaram a cena do animal se aninhando no bloco de gelo, que fica em um arquipélago da Noruega.