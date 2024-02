Cuidado com o tubarão: Brasil está entre os países com mais ataques em 2023

Ataques "não provocados" são definidos como incidentes em que uma mordida em um ser humano vivo ocorre no habitat natural do tubarão, sem provocação humana. Já os ataques "provocados" acontecem quando um humano inicia alguma interação com um tubarão.

A maioria dos ataques não provocados são mordidas "teste", ou seja, quando um tubarão confunde um humano com uma presa. Quando isso acontece, o animal geralmente sai nadando após uma única mordida. No entanto, algumas espécies, como os tubarões brancos e os tubarões-tigre, são grandes o suficiente para que mesmo uma única mordida possa ser fatal.

EUA lideram ranking

Os EUA foram o país com mais ataques no último ano — dos 69 registrados, 36 ocorreram lá. Na sequência, aparecem Austrália (15 ataques), Nova Caledônia (3), Brasil (3), Egito (2) e África do Sul (2). Bahamas, México, Costa Rica, Colômbia, Nova Zelândia, Seicheles, Ilhas Galápagos e Ilhas Turks e Caicos relataram incidentes únicos não fatais em 2023.

A maioria das mordidas está associada ao surf e esportes de prancha, ainda de acordo com o relatório. Os surfistas e praticantes de esportes de prancha foram responsáveis por 42% dos incidentes de 2023. Nadadores representaram 39%, enquanto os praticantes de snorkel e mergulhadores livres representaram 13% — os 6% restantes foram classificados como "outros".

Quanto ao número de mortes, quatro foram registradas na Austrália, seguidas por duas nos EUA, uma nas Bahamas, Egito, México e no território ultramarino francês Nova Caledônia. O Brasil não registrou nenhuma morte devido a ataques de tubarões.