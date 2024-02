Kansas City Chiefs vence 49ers (25-22) na prorrogação e é bicampeão do Super Bowl

Depois de um primeiro quarto dominado pelas defesas, os 49ers foram os primeiros a atacar no segundo quarto com um 'field goal' de 55 jardas do kicker Jake Moody.

Mahomes respondeu com um primeiro passe que deixou os Chiefs a apenas nove metros da end zone, mas Isiah Pacheco, o running back de origem porto-riquenha, perdeu a bola em sua corrida até a 'red zone'.

Kelce, que havia garantido não se incomodar com a atenção global devido ao seu relacionamento com Swift, enlouqueceu nos bastidores, gritando e agarrando o braço de seu veterano técnico Andy Reid.

O ataque dos 49ers também se fez presente com uma grande jogada estratégica que levou ao primeiro touchdown do jogo de Christian McCaffrey que fez 10-0.

Mahomes, que já enfrentou desvantagens de dois dígitos nos quatro Super Bowls que disputou, manteve a calma e guardou o melhor para o final.

Enquanto isso, os Chiefs só conseguiram marcar pontos com dois 'field goals' de Harrison Butker, mas pouco antes do quarto período o jogo virou com várias jogadas de sorte para os Chiefs.