Groenlândia não está à venda, diz líder da ilha em resposta a Trump

Frederiksen permanece em seu papel de primeira-ministra dinamarquesa.

Desde 2009, a Groenlândia detém o direito de declarar independência da Dinamarca. A ilha de cerca de 56.000 habitantes, que depende de transferências orçamentárias significativas de Copenhague a cada ano, até agora se absteve de fazer isso.

Separadamente, no domingo, Trump ameaçou reafirmar o controle dos EUA sobre o Canal do Panamá, acusando o país de cobrar taxas excessivas para usar a passagem pela América Central. A ameaça gerou uma dura repreensão do presidente panamenho, José Raúl Mulino.

(Reportagem de Stine Jacobsen e Isabelle Yr Carlsson)