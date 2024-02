Rússia lança mandado de busca contra primeira-ministra da Estônia

A Rússia lançou um mandado de busca contra a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, de acordo com uma notícia publicada nesta terça-feira no site do Ministério do Interior, em um novo gesto que reflete as tensões com os países bálticos desde o ataque do Kremlin à Ucrânia.

Segundo as informações, Kallas, no cargo desde 2021, está sendo perseguida por um "processo criminal", mas sem especificar de que crime ou delito é acusada.

O secretário de Estado da Estônia, Taimar Peterkop, também está sujeito a um mandado de busca, assim como o ministro da Cultura da Lituânia, Simonas Kairys.