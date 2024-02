Juiz de Nova York multa Trump em US$ 355 milhões por fraude fiscal

Alguns ativos, como a Trump Tower, localizada na famosa 5ª Avenida de Manhattan, são emblemáticos do sucesso do empresário que entrou na política graças à imagem de construtor imobiliário e apresentador de reality show de sucesso.

O juiz Engoron considerou que Letitia apresentou "provas conclusivas de que, entre 2014 e 2021, os acusados inflaram os ativos" do grupo em "de US$ 812 milhões [R$ 4 bilhões] a US$ 2,2 bilhões [R$ 10,9 bilhões]", dependendo do ano.

"Iremos apelar", anunciou Trump em sua residência em Mar-a-Lago, citando "uma instrumentalização contra um adversário político".

Em sua rede social, Truth Social, o republicano repetiu que se trata de "uma interferência eleitoral e uma caça às bruxas" destinada a evitar o seu retorno à Casa Branca. Durante o processo, descreveu o julgamento como "digno de uma república das bananas".

Nos próximos meses, Trump terá que se sentar no banco dos réus para responder a 91 acusações criminais, em Washington, Flórida, Geórgia e Nova York.

bur-arb-af/db/am-lb