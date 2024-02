Viúva de Navalny promete que continuará lutando pela 'liberdade' na Rússia

A porta-voz do opositor, Kira Yarmish, afirmou que sua mãe, Liudmila Navalnaya, não foi autorizada a entrar no necrotério onde supostamente está o corpo em Salekhard, a capital regional, que fica a 50 quilômetros da prisão onde as autoridades afirmam que Navalny faleceu.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, se limitou a dizer que a investigação "continua em andamento".

Yarmish afirmou que os investigadores russos examinarão o corpo durante pelo menos "14 dias".

"Essa 'análise clínica' de 14 dias é uma mentira grosseira e um escárnio", apontou em um comunicado na rede social X.

Segundo Evgeni Smirnov, advogado da ONG especializada Pervy Otdel, os investigadores podem reter legalmente o corpo de uma pessoa que morreu na prisão por até 30 dias.

Mas mesmo depois deste período, as autoridades podem decidir abrir uma investigação criminal e manter os restos mortais "pelo tempo que quiserem", detalhou.