UE prepara sanções contra Rússia por morte de Navalny

Já a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, destacou que o 13º pacote de sanções contra Moscou no âmbito da invasão à Ucrânia levará em conta a morte de Navalny.

"Estamos nos detalhes finais", acrescentou.

Além disso, Borrell propôs que o regime de sanções da UE sobre direitos humanos tenha o nome do dissidente russo, "de modo que ele seja lembrado para sempre". As novas punições contra o regime de Vladimir Putin, no entanto, enfrentam oposição da Hungria, país do bloco que mais simpatiza com o presidente russo.

"A União Europeia, afetada por psicose bélica, quer apenas obedecer Washington, a imprensa liberal e as ONGs", declarou o ministro húngaro das Relações Exteriores, Péter Szijjártó, salientando que as sanções são "uma solução de fachada".

A colônia penal onde Navalny estava encarcerado informou à mãe e ao advogado do dissidente que ele foi vítima de "síndrome de morte súbita", mas a família e aliados do opositor acusam a Rússia de esconder o corpo.

"Não estamos envolvidos nessa questão, essa não é uma função da administração presidencial", rebateu o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda.