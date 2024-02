'Não podemos ir embora agora', diz Biden sobre a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a pedir aos congressistas republicanos, nesta sexta-feira (23), que desbloqueiem os fundos adicionais para a Ucrânia, que está ficando sem munições.

"Não podemos ir embora agora", disse Biden na Casa Branca, na véspera do segundo aniversário do início da guerra iniciada pela invasão russa do território ucraniano.

O governo americano sempre deu apoio a Kiev, mas o desembolso de novos fundos no valor de 60 bilhões de dólares (296 bilhões de reais) está bloqueado no Congresso devido à oposição do núcleo duro dos republicanos, próximos ao ex-presidente Donald Trump, favorito para a indicação de seu partido para as presidenciais de novembro.