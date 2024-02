Homem sacrifica os próprios cavalos e alimenta família em segredo para sobreviver à fome em Gaza

Para não morrer de fome em Gaza, Abu Gibril sacrificou seus dois cavalos de tração, sem ousar contar aos seus familiares e vizinhos o que lhes deu de comer.

"Não tive outra opção e matei os cavalos para alimentar as crianças", disse este agricultor palestino, de 60 anos, à AFP, refugiado no grande campo de deslocados de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza.

A guerra tirou tudo dele. Desde o início dos combates em outubro, o conflito destruiu sua casa e seus campos em Beit Hanun, no extremo norte da Faixa de Gaza, e a família foi obrigada a se mudar para o campo de Jabaliya, a vários quilômetros de distância.