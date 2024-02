Em meio a bombardeios, negociação de cessar-fogo na Faixa de Gaza ocorre em Paris

Uma autoridade do Hamas disse que o grupo militante finalizou as negociações sobre um cessar-fogo no Cairo e está agora esperando o que os mediadores podem obter nas conversas com Israel.

Mediadores intensificaram os esforços para obter um cessar-fogo na Faixa de Gaza, com a esperança de impedir um ataque israelense à cidade de Rafah, onde mais de um milhão de desalojados estão abrigados na fronteira sul do enclave.

Israel afirma que atacará a cidade caso um acordo para a trégua não seja obtido rapidamente. Washington pediu ao seu aliado que não o faça, alertando sobre a possibilidade de grandes perdas civis se uma ofensiva à cidade realmente ocorrer.

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, encontrou-se com mediadores egípcios no Cairo para discutir a trégua na última semana, na primeira visita desde dezembro.

Uma autoridade do Hamas, que pediu para não ser identificada, afirmou que o grupo não ofereceu nenhuma nova proposta durante as conversas com os egípcios, mas está esperando para ver o que os mediadores terão como proposta após as negociações com os israelenses.

O Hamas, que ainda deve estar com mais de 100 reféns tomados no ataque de 7 de outubro contra Israel, afirma que os libertará apenas se a trégua condicionar a saída de Israel da Faixa de Gaza. Já o Estado judaico diz que não sai até que o Hamas seja erradicado.