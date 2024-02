'Se não é genocídio, não sei o que é', diz Lula sobre Gaza

O presidente Lula (PT) voltou a classificar como genocídio as ações militares de Israel na Faixa de Gaza.

O que aconteceu

Lula falou sobre o tema pela primeira vez após comparação de Gaza com o Holocausto, feita no domingo (18), repercutir na comunidade internacional. O presidente participava hoje de um evento no Rio de Janeiro sobre financiamento cultural da Petrobras, mas, ao fim de sua fala, reiterou sua posição sobre o conflito. Horas depois, um vídeo do trecho do discurso foi publicado no perfil do presidente no X (antigo Twitter).