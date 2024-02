Milei critica o socialismo em convenção conservadora nos Estados Unidos

A mensagem foi clara: "Não apoiem a regulação, não apoiem a ideia de falhas de mercado, não permitam o avanço da agenda assassina do aborto e não se deixem levar pelo canto da sereia da justiça social".

"Eu venho de um país que comprou todas estas ideias estúpidas" e de ser um "dos mais ricos do mundo, agora está no 140º lugar", afirmou.

Milei chegou ao poder com um discurso reformista. Ele emitiu um megadecreto que modifica centenas de leis para tentar reverter uma crise que mantém mais de 50% da população na pobreza, com uma inflação anual de 211% em 2023. Também desvalorizou o peso em 50%, liberalizou preços e retomou um programa de crédito de 44 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Mas algumas reformas provocaram grandes manifestações nas ruas e críticas da esquerda.

Na CPAC. ele disse que encontrou "grandes resistências" ao Decreto de Necessidade de Urgência e à 'Lei Omnibus' por "parte dos beneficiários do sistema, ou seja, a casta corrupta".

Milei defendeu o capitalismo, que seria acusado de ser "um sistema hiperindividualista" diante do "altruísmo socialista com o dinheiro alheio".