Amazônia Legal registra quase 3.000 incêndios, um recorde para o mês de fevereiro

Uma seca devastadora sufocou a Amazônia entre junho e novembro do ano passado, afetando milhões de pessoas em toda a bacia amazônica, alimentando enormes incêndios florestais, reduzindo ou fazendo desaparecer as principais reservas de água e causando danos à fauna.

Esse "estresse" ambiental, segundo Alencar, gera "todas as condições necessárias para cada queimada virar um grande incêndio", o que se torna muito complexo de combater devido às condições geográficas.

No entanto, "provavelmente esses incêndios foram iniciados por pessoas nas suas práticas agropecuárias, ou na queima de pastagem para limpeza", afirmou a especialista do IPAM, uma organização não governamental que integra a rede Observatório do Clima.

Enquanto especialistas associaram esta seca histórica na Amazônia aos efeitos do fenômeno El Niño, um estudo realizado por cientistas do World Weather Attibution (WWA), publicado no fim de janeiro, destacou que as mudanças climáticas causadas pela contaminação atmosférica foram as principais responsáveis.

- Recorde de emissões -

O governo do presidente Luiz Inácio Lula a Silva, que quer fazer do combate ao desmatamento uma marca de seu mandato, também responsabilizou os "criminosos" que provocam incêndios para limpar o solo e prepará-lo para atividades como agricultura e pecuária.