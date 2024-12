Caso Gritzbach: policial envolve Delegacia-Geral em propina do PCC, diz PF

Quatro policiais foram presos. São eles o delegado Fábio Baena Martin e os investigadores Eduardo Monteiro, sobrinho da ex-corregedora-geral da Polícia Civil que pediu afastamento por causa do parentesco com ele; Marcelo Souza e Marcelo Ruggieri.

O quinto policial, Rogério Almeida Felício, o Rogerinho, ex-segurança do cantor Gusttavo Lima, está foragido. Há rumores de que ele tenha saído do Brasil, via algum país da América do Sul, em avião particular, e já estaria em Dubai, nos Emirados Árabes.

Os outros três presos delatados por Gritzbach são os advogados Ahmed Hassan Saleh, o Mudi, e os empresários Robinson Granger Moura, o Molly, e Ademir Pereira de Andrade. As investigações da PF apontam que os três eram ligados ao narcotraficante Cara Preta.

Gritzbach foi acusado de mandar matar Cara Preta e o motorista Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue. Desde então, o empresário passou a sofrer ameaças de morte do PCC. Para a facção, ele investiu R$ 200 milhões do narcotraficante em criptomoedas e desviou o dinheiro.

Diálogos comprometedores

No celular apreendido pela PF com Xixo há diálogos comprometedores dele com o investigador Eduardo Monteiro. Ambos conversam inclusive sobre um sítio de Gritzbach em Santa Isabel (Grande São Paulo), que ao que tudo indica os policiais queriam tomar do empresário e passar para o nome deles.