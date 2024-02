Juiz rejeita fiança de US$ 100 milhões proposta por Trump

Um juiz rejeitou, nesta quarta-feira (28), a proposta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de pagar uma fiança de US$ 100 milhões para cobrir parcialmente a multa de mais de US$ 355 milhões imposta a ele por fraude civil por um tribunal de Nova York.

Trump, que se destacou publicamente como empresário do setor imobiliário em Nova York antes de entrar na política, poderia ver-se obrigado a vender algumas de suas propriedades emblemáticas para cobrir a multa se sua apelação em curso falhar.

Foi solicitado a Trump que fixasse uma fiança para lidar com a sentença proferida em 16 de fevereiro, que indicou que ele manipulou o valor de suas propriedades para obter juros mais favoráveis em empréstimos e seguros.