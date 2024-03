Congresso dos EUA aprova texto para evitar paralisação do governo federal

A maior economia do mundo funciona com uma série de pequenas leis que prorrogam o orçamento geral por dias, semanas ou meses. Quando os miniorçamentos estão prestes a expirar, existe o risco de uma paralisação parcial do governo federal, ou "shutdown". .

A lista de possíveis consequências de uma paralisação é extensa: os controladores aéreos param de receber salário, as agências federais fecham, os auxílios de alimentação são bloqueados, entre outras.

Nesta sexta-feira, um miniorçamento expirava.

A Câmara dos Representantes havia aprovado o texto mais cedo e o aval do Senado era uma mera formalidade. Ele ainda tem que ser promulgado pelo presidente Joe Bien.

Agora, o projeto de lei será promulgado pelo presidente Joe Biden. Esta é a quarta vez desde outubro que o prazo é adiado.

"É uma solução a curto prazo, não a longo prazo", afirmou Joe Biden em um comunicado, no qual, no entanto, celebra a aprovação do texto.