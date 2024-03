Milei alerta Congresso argentino que governará 'com ou sem' apoio político

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse nesta sexta-feira (1º) perante o Congresso que seguirá adiante com suas reformas ultraliberais "com ou sem o apoio da liderança política", em seu discurso de abertura das sessões legislativas.

"Nossas convicções são inabaláveis, vamos ordenar as contas públicas com ou sem a ajuda do restante da liderança política", disse o presidente, ao garantir que, se o Congresso voltar a rejeitar suas reformas, ele usará "todos os recursos legais do poder executivo nacional" para implementá-las.

"Se estão buscando conflito, conflito terão", acrescentou.