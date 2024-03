Maduro diz a Lula que Venezuela terá eleições presidenciais, diz Planalto

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse a Lula (PT) que os venezuelanos terão eleições presidenciais no segundo semestre. A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto na noite desta sexta-feira (1).

O que aconteceu

Maduro afirmou que negociou um acordo com a oposição. Segundo o Planalto, o presidente venezuelano teria articulado com partidos de oposição na Assembleia Nacional e sustentou que haverá observadores internacionais e auditoria para garantir a lisura do pleito.

Lula e Maduro não debateram a disputa entre Venezuela e Guiana por Essequibo. O Planalto ressaltou que o presidente brasileiro também não discutiu o assunto com o presidente guianense, Irfaan Ali.