Alckmin diz que ataque de Israel contra civis em Gaza é 'inconcebível'

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, declarou nesta sexta-feira (1º) que o ataque contra civis na Faixa de Gaza viola os preceitos mais básicos de humanidade.

O que aconteceu

Alckmin disse que ficou "chocado" com a notícia do ataque contra civis palestinos. O vice-presidente usou as redes sociais para comentar a morte de mais de 100 palestinos durante a distribuição de ajuda humanitária em Gaza. "Fiquei absolutamente chocado com a notícia do ataque contra civis palestinos na Faixa de Gaza, perpetrado por forças militares israelenses, que vitimou dezenas de pessoas e feriu outras centenas", escreveu.

O vice-presidente afirmou ainda que impedir o acesso de indivíduos à ajuda humanitária "é inconcebível sob qualquer perspectiva". "E abrir fogo contra civis viola os preceitos mais básicos de humanidade", acrescentou.