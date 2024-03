Centenas de russos se reúnem no túmulo de Navalny no dia seguinte ao seu funeral

Algumas das pessoas que compareceram, muitas delas jovens que são a base de apoio de Navalny, passaram em frente ao túmulo do opositor com lágrimas nos olhos.

Navalny, o mais ferrenho crítico do presidente Vladimir Putin durante mais de uma década, morreu aos 47 anos em uma colônia penitenciária do Ártico no mês passado, onde cumpria uma pena de 19 anos sob acusações de "extremismo", em condições que ainda não foram esclarecidas.

A sua mãe, Liudmila Navalnaya, visitou o seu túmulo, coberto de flores e coroas de flores, no cemitério de Borisovo, ao sul de Moscou, na manhã deste sábado, observaram jornalistas da AFP.

Ela estava acompanhada por Alla Abrosimova, mãe da viúva de Navalny, Yulia Navalnaya.

Yulia Navalnaya, os dois filhos do casal e o irmão de Navalny moram no exterior e não compareceram ao funeral por medo de serem presos.

A viúva do opositor prometeu continuar o trabalho do marido e culpou Putin pela sua morte.