A transparência volta ao destaque na Semana de Moda parisiense

Essas transparências se unem a outras tendências das temporadas passadas, como as roupas íntimas masculinas.

A marca independente espanhola Paloma Wool transformou as cuecas em bodies ou shorts de malha que lembram uniformes de basquete.

"Fico confortável usando transparências e mostrando o corpo, mas de uma forma elegante e sofisticada. Desta vez, estamos explorando muito a seda e o tricô", explicou a estilista catalã.

"Transparências, o poder dos materiais" é o título de uma exposição no museu Yves Saint Laurent parisiense, que coincide com a Semana de Moda.

O atual diretor artístico da YSL, Anthony Vaccarello, apresentou uma coleção completamente inspirada neste tema, com tule de seda, similar ao material das meias, para um resultado muito sensual que gerou polêmica.

- "Body positive" -

"Muito seios", criticou a editora de moda do New York Times, Vanessa Friedman, que contou "apenas 12 looks de 48" sem mamilos visíveis, destacando com humor que as fotos do desfile não são aptas para seu "diário familiar".