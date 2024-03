Turquia se oferece para sediar diálogos de paz entre Rússia e Ucrânia

A proposta de Erdogan, cujo país mantém boas relações tanto com Moscou quanto com Kiev, é feita no momento em que a Ucrânia enfrenta uma pressão crescente no front, onde perdeu terreno para a Rússia.

Zelensky disse que a conversa com Erdogan foi produtiva e agradeceu à Turquia pelo reconhecimento "da integridade territorial da Ucrânia desde o começo, incluindo a península da Crimeia", anexada por Moscou em 2014. No entanto, descartou a ideia de negociar diretamente com a Rússia e estabeleceu a retirada das tropas de Moscou como condição para o início de negociações.

O presidente da Ucrânia anunciou uma reunião de cúpula na Suíça sem a Rússia, na qual Kiev vai promover sua própria "fórmula de paz": "Não vemos como convidar pessoas que bloqueiam, destroem e matam tudo. Queremos obter resultados."

Exportações pelo Mar Negro

Os líderes conversaram sobre a segurança portuária e a navegação no Mar Negro, a troca de prisioneiros e a segurança alimentar, informou Erdogan, ressaltando que compartilham as mesmas opiniões.

Nas primeiras semanas da guerra, a Turquia mediou conversas visando a um cessar-fogo, mas as negociações fracassaram e o governo turco tenta retomá-las. Sua localização estratégica no Mar Negro e seu controle do Estreito de Bósforo lhe conferem um papel militar, político e econômico fundamental no conflito.