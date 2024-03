Com Griezmann de volta, Atlético de Madrid recebe Inter de Milão na Champions

Depois de ser desfalque nos últimos dois jogos, o atacante francês Antoine Griezmann voltará ao Atlético de Madrid nesta quarta-feira (13), quando o time 'colchonero' recebe a Inter de Milão na volta das oitavas de final da Liga dos Campões.

Jogando em casa, o Atlético precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida há três semanas na Itália, em que Griezman saiu machucado.

O atacante, maior artilheiro da história do clube, sofreu uma torção de grau "moderado" no tornozelo e não voltou a entrar em campo desde então, mas já está à disposição do técnico Diego Simeone.