Emmanuel Macron, o novo 'adversário' da Rússia de Putin

- "Macroleão" -

O presidente francês esclareceu a sua posição na noite de quinta-feira. Para Macron, a guerra na Ucrânia é uma ameaça "existencial" para a Europa e a Rússia é "o adversário".

"Nunca tomaremos a iniciativa" de combater a Rússia, mas "se a situação se deteriorar, (...) estaremos prontos para tomar as decisões que forem necessárias para que a Rússia nunca vença", acrescentou.

Embora tenha aumentado o tom com Moscou desde 2023, tem estado muito mais alarmista desde o seu último encontro com o seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, em 16 de fevereiro em Paris, e adverte que se Moscou vencer, "não se contentará" com a Ucrânia.

"Acho que ele percebeu que Putin mentiu para ele", disse Zelensky na segunda-feira à rede francesa BFMTV.

Macron sentiu-se "humilhado" porque "nunca pensou que Putin lhe mentiria tanto", disse o filósofo Pascal Bruckner, citado pelo jornal The New York Times.