Chileno Altamirano teve trombose após convulsão em jogo da Copa da Liga argentina

"Esta é uma patologia de risco não só para a prática desportiva, mas para a vida", acrescentou Castro, embora negue que ela force o fim da carreira de Altamirano como jogador de futebol.

O chileno sofreu uma descompensação aos 27 minutos da partida entre Estudiantes e Boca, em La Plata, o que levou à suspensão do jogo.

O jogador de 24 anos foi atendido em campo e transferido para um hospital na cidade de La Plata (50 km ao sul de Buenos Aires).

"Altamirano sofreu um episódio convulsivo. Está internado em observação e para realizar exames complementares. Foi realizada uma tomografia computadorizada que não resultou em imagens patológicas evidentes. Ele se encontra estável", dizia o primeiro boletim médico divulgado no mesmo domingo pelo Estudiantes de La Plata em sua conta no X.

Antes desse diagnóstico, Altamirano estava "em observação na terapia intensiva", conforme disse o médico da instituição, Hugo Montenegro, à imprensa local.

O atacante chegou ao Estudiantes em agosto do ano passado, depois que o clube argentino adquiriu metade de seu passe junto ao clube chileno Huachipato por US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões pela cotação atual), e em dezembro se sagrou campeão da Copa Argentina com 'El Pincha'.