Líder da oposição na Venezuela não declara apoio a Rosales, adversário de Maduro

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil reagiu nesta terça-feira e afirmou que "o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país", declarou em nota o Itamaraty, que até agora havia se mantido à margem das críticas contra o pleito no país vizinho.

"Pior cenário"

Maduro, que busca um terceiro mandato que o projeta para 18 anos no poder, registrou a sua candidatura na segunda-feira com grande alarde e sem nenhuma restrição.

"Juro a vocês (...), no dia 28 de julho, dia do 70º aniversário do comandante Chávez, vamos vencê-los novamente", disse o governador diante de uma multidão em um palanque próximo ao órgão eleitoral após oficializar sua candidatura.

A maioria das pesquisas concorda que oito em cada 10 venezuelanos querem mudanças e colocam Maduro com uma popularidade entre 15% e 20%. Dividir o voto da oposição é fundamental para selar uma vitória.

"Maduro sabe que perde para qualquer candidato da oposição que consiga a unidade e eleve o espírito de participação cidadã", explicou à AFP o analista político Yoel Lugo. "O pior cenário para a oposição é manter o tom de tensão interna (...) aliado à divisão e desmoralização do voto".