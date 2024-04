Flamengo estreia na Libertadores contra o Millonarios na altitude de Bogotá

O Flamengo, que colocou uma mão na taça do Campeonato Carioca após vencer o Nova Iguaçu por 3 a 0 no sábado no jogo de ida da final, vai enfrentar a equipe de Bogotá comandada desde 2019 pelo colombiano Alberto Gamero no estádio El Campín.

O duelo será disputado às 17h no horário local (19h de Brasília), no acessível Grupo E, que é completado pelo chileno Palestino e pelo Bolívar, de La Paz, que se enfrentam na quinta-feira em Rancagua.

- Pronto para a altitude -

Sem a experiência do Flamengo em torneios internacionais, o Millonarios conquistou em janeiro o campeonato colombiano e chegou a 16 títulos nacionais desde sua fundação, em 1937.

Para garantir uma estreia na Libertadores com o pé direito, o time de Gamero buscará aproveitar a geografia de Bogotá em um duelo que será disputado a mais de 2.600 metros de altitude.

Um fator que pode funcionar contra os jogadores do time carioca somado à presença da torcida local em um estádio com capacidade para 39 mil espectadores.